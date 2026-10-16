Новая волна интереса к Tesla V100 возникал на фоне бума ИИ Ускорители Nvidia Tesla V100, представленные ещё в 2017 году, возвращаются на рынок благодаря росту спроса на оборудование для локального запуска моделей искусственного интеллекта.
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