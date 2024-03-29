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Преступники начали охоту на подростков: Metro узнало, чем опасны голосовые сообщения

Преступники начали охоту на подростков: Metro узнало, чем опасны голосовые сообщения

Сообщения пугающего характера этой весной массово поступают российским школьникам. Незнакомцы в мессенджерах предлагают устроить теракты, сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

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