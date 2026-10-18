Где покупать ювелирные украшения в Челябинске: форматы и особенности В Челябинске рынок ювелирных изделий охватывает разные форматы торговли — от крупных сетевых салонов до небольших мастерских и интернет‑площадок.
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