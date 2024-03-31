Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Это где ж ты так надорвался , упырь ? Это с какой ненавистью он убивает палестинцев , что даже грыжа вылезла и в серд...Kan: Нетаньяху пе...
  • Oleg Ivanov
    И что, нашлись гондоны, которые поедут в этот клоповник, на так называемую олимпиаду, без флага и без Родины, имена в...Депутат Журова: м...
  • Иван Иванов
    Хотелось бы чтобы, типа петровы и бошировы исполнили приказ.NYT: причастные к...

В России провели памятные мероприятия на девятый день после теракта в "Крокусе"

В России провели памятные мероприятия на девятый день после теракта в "Крокусе"

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" у народного мемориала в Красногорске провели панихиду и благотворительный концерт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Алферов
Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН. До этого будут беды и лешения, обстрелы и теракты на территории нашего Отечества!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх