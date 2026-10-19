Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский © Consolidated News Photos/Global Look PressУкраина могла бы избежать миллионных потерь, если бы украинский президент Владимир Зеленский раньше согласился на урегулирование конфликта.
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