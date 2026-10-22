Свадебные снимки знаменитостей обычно смотрят как галерею нарядов. Но если вглядеться в даты, получается другой сюжет: у одних торжество совпало с премьерой или гастролями, у других — с выходом альбома, у третьих роспись просто закрепила уже сложившуюся семью.
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