Свадебные снимки знаменитостей обычно смотрят как галерею нарядов. Но если вглядеться в даты, получается другой сюжет: у одних торжество совпало с премьерой или гастролями, у других — с выходом альбома, у третьих роспись просто закрепила уже сложившуюся семью.