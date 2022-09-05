"Ливень стеной валит": сильный дождь прямо сейчас пришел в Приморье - кадры

Жители Приморья рассказали о сильном ливне, который прямо сейчас вновь настиг край. Так, интенсивные осадки отмечают очевидцы в Тернейском районе.
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