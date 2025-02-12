Сезон простуд! Вирусная волна захватывает Россию: когда ожидается пик заболеваемости

На Кубани, кроме того, выявили137 случаев коронавируса. Традиционно много случаев в Краснодаре. Всплеск заболеваемости ОРВИ в России В последние недели в России наблюдается значительный рост случаев острых респираторных вирусных инфекций.
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