В Приангарье приняли изменения в законы об отдельных мерах поддержки детей-сирот

17 апреля в Иркутской области приняли в окончательном чтении законопроект, которым вносятся поправки в областной закон № 107-оз в части определения размера и порядка выплаты детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья пособия на покупку учебных принадлежностей и ежемесячного пособия.