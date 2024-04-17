В Приангарье приняли изменения в законы об отдельных мерах поддержки детей-сирот

17 апреля в Иркутской области приняли в окончательном чтении законопроект, которым вносятся поправки в областной закон № 107-оз в части определения размера и порядка выплаты детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья пособия на покупку учебных принадлежностей и ежемесячного пособия.
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