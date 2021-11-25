В российской армии появится парашют для десантирования с собакой

У российских военных десантников в 2022 году появится парашютная система для прыжков с собаками. Государственные испытания завершатся до конца этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».
У российских военных десантников в 2022 году появится парашютная система для прыжков с собаками. Государственные испытания завершатся до конца этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».
Свежие комментарии