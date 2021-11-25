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В российской армии появится парашют для десантирования с собакой

У российских военных десантников в 2022 году появится парашютная система для прыжков с собаками. Государственные испытания завершатся до конца этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

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