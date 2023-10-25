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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Глобальный спрос на ископаемое топливо может достичь пика до 2030 года

По данным World Energy Outlook, спрос на ископаемое топливо достигнет пика до конца десятилетия, но выбросы все равно останутся достаточно высокими, чтобы повысить глобальную среднюю температуру более чем на два градуса Цельсия.

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