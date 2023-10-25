Глобальный спрос на ископаемое топливо может достичь пика до 2030 года

По данным World Energy Outlook, спрос на ископаемое топливо достигнет пика до конца десятилетия, но выбросы все равно останутся достаточно высокими, чтобы повысить глобальную среднюю температуру более чем на два градуса Цельсия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии