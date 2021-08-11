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Украинский полковник назвал новую российскую ракету ультимативным оружием

Украинский полковник назвал новую российскую ракету ультимативным оружием

Украинский военный эксперт Олег Жданов в своем материале для издания «Главред» высказал предположение, что готовящийся Россией ракетный комплекс «Сармат» не будет иметь аналогов в мире, и что ни одна система ПВО не сможет перехватить эту ракету.

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