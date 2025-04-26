«Каролина» не обеспокоена ситуацией с Никишиным на фоне заявления его агента в России (The Athletic)

Об этом сообщает The Athletic. Как пишет издание, российский хоккеист мог сыграть в плей-офф АХЛ, но «Чикаго Вулвс» проиграл серию «Рокфорду» (0-2), поэтому «Харрикейнс», скорее всего, официально подпишут с ним контракт после этого.