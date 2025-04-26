НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

«Каролина» не обеспокоена ситуацией с Никишиным на фоне заявления его агента в России (The Athletic)

Об этом сообщает The Athletic. Как пишет издание, российский хоккеист мог сыграть в плей-офф АХЛ, но «Чикаго Вулвс» проиграл серию «Рокфорду» (0-2), поэтому «Харрикейнс», скорее всего, официально подпишут с ним контракт после этого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх