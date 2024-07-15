Reuters: РФ адаптировалась к западному оружию и может делиться данными с Китаем

Группа законодателей из США направила письмо советнику главы государства по делам национальной безопасности Джейку Салливану, в котором выразила опасения в связи с адаптацией ВС России к западному оружию.
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