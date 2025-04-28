Саперы группировки «Днепр» очищают Херсонщину от сброшенных с дронов мин

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Днепр» продолжают разминировать районы Херсонской области, при этом уничтожаются в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, сброшенные ВСУ с тяжелых дронов «Баба-яга».
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