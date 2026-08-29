Казанда «Ике Кремль» фестивалендә 1,2 меңнән артык байкер җыелган

Бүген Казанда шәһәр һәм Республика көнен бәйрәм итүгә багышланган «Ике Кремль» мотофестивале узды. Анда гадәттәгечә Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты.
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