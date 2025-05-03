Угрозы властей США выйти из переговоров по Украине не выведут Россию из равновесия. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В России ответили на угрозы США выйти из переговоров по Украине
Комментарии
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Александр Бабин
Попутного ветра.Только не забудьте прекратить финансирование и поставку оружия на Украину.
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4 час.
Eduard
Да,у нас есть цель!
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2 час.
W
Walery
Америке делать нечего участвовать в "переговорах" которые для нее на другой стороне Света. Или как всегда Штаты хотят навариться = что-то урвать себе. Черное море это Русское море и здесь штаты лишние, или России прийти в Мексиканский залив в ответ?
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2 час.
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