В России ответили на угрозы США выйти из переговоров по Украине

W

Walery

Америке делать нечего участвовать в "переговорах" которые для нее на другой стороне Света. Или как всегда Штаты хотят навариться = что-то урвать себе. Черное море это Русское море и здесь штаты лишние, или России прийти в Мексиканский залив в ответ?