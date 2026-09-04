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Газета.ру

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РФ предупредила Германию, что места дислокации ракет станут законными целями

РФ предупредила Германию, что места дислокации ракет станут законными целями

 © IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press Если Германия разместит на своей территории арсенал дальнобойных ракет, Москва будет считать места их дислокации законными военными целями, предупредили в посольстве РФ.

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