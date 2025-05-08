Орловская власть разрывает контракт с подрядчиком аэропорта

С подрядчиком, который занимался строительством аэропорта «Южный» в Орле, расторгнут контракт. Об этом заявил 7 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков во время вечернего прямого эфира в социальных сетях.
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