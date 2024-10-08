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NYT: США столкнулись с нехваткой людей для реагирования на приближающийся ураган "Милтон"

NYT: США столкнулись с нехваткой людей для реагирования на приближающийся ураган "Милтон"

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) испытывает острую нехватку сотрудников для реагирования на разрушительные последствия урагана "Милтон", который направляется на Тампу (крупный город в штате Флорида).

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