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Во Флориде эвакуируют миллионы человек

Во Флориде эвакуируют миллионы человек

Из-за приближения урагана 5-й категории «Милтон», рассчитывать на существенное ослабление которого, как объявили власти американского штата Флорида, не приходится, почти шести миллионам людей придется покинуть свои дома на срок около одной недели.

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