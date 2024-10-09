Во Флориде эвакуируют миллионы человек

Из-за приближения урагана 5-й категории «Милтон», рассчитывать на существенное ослабление которого, как объявили власти американского штата Флорида, не приходится, почти шести миллионам людей придется покинуть свои дома на срок около одной недели.
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