"Известия": российские клиники столкнулись с острой нехваткой стоматологов

Частные и государственные клиники в России столкнулись с острой нехваткой врачей-стоматологов. Об этом журналистам газеты «Известия» сообщил директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании Eurokappa Эмелин Шевчук.
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