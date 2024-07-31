"Не воспитал — не отец". Милонов объяснил, почему у Дурова не может быть 100 детей

По мнению депутата, создателю Telegram следует жениться и завести много детей в браке У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова нет ста детей, потому что он их не воспитывал, заявил депутат Виталий Милонов.
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