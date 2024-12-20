Жене экс-мэра Сочи продлили домашний арест: иконы не вернули, храмы посещать нельзя

Ранее адвокаты Копайгородской подавали апелляционную жалобу. Суд оставил жалобу без удовлетворения. Адвокат Елизавета Меткина подала апелляцию на арест имущества Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского.
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