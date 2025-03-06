Politico: люди из окружения Трампа общались в Киеве с оппонентами Зеленского

Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с политическими оппонентами президента Украины Владимира Зеленского, в частности, с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко.