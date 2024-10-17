В Мордовии по инициативе члена Общественного совета при УМВД России по г.о. Саранск состоялся межрегиональный круглый стол по вопросам противодействия мошенничеству

На базе Саранского филиала Всероссийского государственного университета юстиции в рамках Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» состоялся круглый стол, одним из рассматриваемых вопросов которого стало противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационным технологиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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