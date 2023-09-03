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"Это не проблема, а уже катастрофа"

"Это не проблема, а уже катастрофа"

Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев, комментируя историю со статьёй Гарбузова, отметил, что главная проблема даже не русофобское содержание публикации, а уровень размышлений, уровень доказательств.

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Комментарии
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Vasiliy
А что делал с &quot;пятой колонной&quot; Иосиф Виссарионович?
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5 час.
Александр Пятнистый
&quot;на повэстке дня 2 вопроса- расстрелять второй ряд цэлыком и покрасыт крэмлёвскую стэну в сыный цвэт&quot;. Тоа. Сталин, а почему в синий? Я знал, что по пэрвому вопросу возражэный не будэт&quot;. Вто так и с 5 колонной надо поступить. Ну, учитывая &quot;демократию&quot; на дворе- выслать их нах без права вернуться
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4 час.

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