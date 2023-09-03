Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев, комментируя историю со статьёй Гарбузова, отметил, что главная проблема даже не русофобское содержание публикации, а уровень размышлений, уровень доказательств.
"Это не проблема, а уже катастрофа"
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Vasiliy
А что делал с "пятой колонной" Иосиф Виссарионович?
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5 час.
Александр Пятнистый
"на повэстке дня 2 вопроса- расстрелять второй ряд цэлыком и покрасыт крэмлёвскую стэну в сыный цвэт". Тоа. Сталин, а почему в синий? Я знал, что по пэрвому вопросу возражэный не будэт". Вто так и с 5 колонной надо поступить. Ну, учитывая "демократию" на дворе- выслать их нах без права вернуться
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4 час.
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