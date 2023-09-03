"Это не проблема, а уже катастрофа"

Александр Пятнистый

"на повэстке дня 2 вопроса- расстрелять второй ряд цэлыком и покрасыт крэмлёвскую стэну в сыный цвэт". Тоа. Сталин, а почему в синий? Я знал, что по пэрвому вопросу возражэный не будэт". Вто так и с 5 колонной надо поступить. Ну, учитывая "демократию" на дворе- выслать их нах без права вернуться