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Царьград

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Смерти в Конгрессе США: Палата представителей сравнима с хосписом

Смерти в Конгрессе США: Палата представителей сравнима с хосписом

Американский телеканал Fox News сравнил Палату представителей США с хосписом после смерти шести демократов за 13 месяцев, включая Джерри Коннолли.

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Комментарии
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Eduard
Пускай подыхают,в мире изнза них миллионы погибли!
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15 час.
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