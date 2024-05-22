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"Думали, что погиб": анапчанин второй день рождения встретил на Параде Победы

"Думали, что погиб": анапчанин второй день рождения встретил на Параде Победы

Надо собраться всем и объединиться вместе. И пойти уже, сделать нормально,- говорит герой.  Вспоминая о сложностях на фронте, Телепнев рассказал о том, что самым большим страхом вначале был минометный обстрел, но 9 мая 2023 года он попал под танковый обстрел, его завалило в укрытии, и товарищи считали его погибшим.

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