Общественная палата региона опубликовала перечень детсадов, которые вошли в 3-й этап областной программы преображения дошкольных учреждений Капитальный ремонт проведут в 76 детских садах из всех городов и районов Ивановской области.
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