Белый дом: Израиль предупредил США о возобновлении ударов по сектору Газа

Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis Представители Израиля заранее сообщили президенту США Дональду Трампу о намерении нарушить режим прекращения огня и возобновить боевые действия в секторе Газа.
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