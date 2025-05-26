“Особый” коннектор 16-pin от MSI тоже не выдержал напор RTX 5090 и сгорел**...

“Особый” коннектор 16-pin от MSI тоже не выдержал напор RTX 5090 и сгорелПользователь Reddit VersauteGurke сообщил о серьезной проблеме с двухцветным 16-пиновым коннектором от MSI, который поставляется в качестве адаптера с четырех 8-pin на один 12V-2×6 в комплекте с RTX 5090 от данной компании.