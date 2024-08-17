Переулками столицы. На полпути к Каретным — по Дегтярному Когда Тверская, бывшая улица Горького, которая в Москве по-прежнему считается главной, минует Пушкинскую площадь, можно сразу свернуть в переулок с изящным именем Настасьинский.
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