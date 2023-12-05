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Патрушев прибыл в Мьянму для двусторонних консультаций по безопасности

Патрушев прибыл в Мьянму для двусторонних консультаций по безопасности

В Мьянму прибыл секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, российский государственный деятель проведет двусторонние консультации по безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

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