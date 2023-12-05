Патрушев прибыл в Мьянму для двусторонних консультаций по безопасности

В Мьянму прибыл секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, российский государственный деятель проведет двусторонние консультации по безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии