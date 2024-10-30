CNN: в историческом доме Тюдоров обнаружили множество ведьминых знаков

В историческом доме Тюдоров обнаружили множество "ведьминых знаков". Об этом сообщает телеканал CNN. "Ведьмины знаки" или апотропические знаки наносились на стены пещер и домов с целью отпугнуть злых духов.
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