Требования к эксплуатации автоклавов.

Сосуды с быстросъемными крышками или автоклавы, работающие под давлением, предназначены для проведения различных технологических процессов, необходимых для обработки разнообразных материалов при высокой температуре и давлении выше атмосферного.
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