Вслед за аномальными морозами над Новосибирском нависло «черное небо»

Синоптики предупредили новосибирцев о первой степени опасности из-за грязного воздуха. При этом экстренное предупреждение из-за 40-градусных морозов продолжает действовать на территории всей Новосибирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии