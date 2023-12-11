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Вслед за аномальными морозами над Новосибирском нависло «черное небо»

Вслед за аномальными морозами над Новосибирском нависло «черное небо»

Синоптики предупредили новосибирцев о первой степени опасности из-за грязного воздуха. При этом экстренное предупреждение из-за 40-градусных морозов продолжает действовать на территории всей Новосибирской области.

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