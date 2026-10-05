Петербург потратит 26 млн рублей на приложение для водителей ЗСД

АО «Западный скоростной диаметр» объявило конкурс на создание мобильного сервиса для водителей платных магистралей Санкт-Петербурга с максимальной ценой контракта 26 млн рублей, заявки на участие принимаются до 21 октября.
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