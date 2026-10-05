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Царьград

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Петербург потратит 26 млн рублей на приложение для водителей ЗСД

Петербург потратит 26 млн рублей на приложение для водителей ЗСД

АО «Западный скоростной диаметр» объявило конкурс на создание мобильного сервиса для водителей платных магистралей Санкт-Петербурга с максимальной ценой контракта 26 млн рублей, заявки на участие принимаются до 21 октября.

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