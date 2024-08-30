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Боррель: Евросоюз истощил свои военные запасы из-за поставок Украине

Боррель: Евросоюз истощил свои военные запасы из-за поставок Украине

Страны Евросоюза истощили свои военные запасы в связи с поставками помощи Украине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует Reuters.

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