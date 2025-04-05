Су-57 — истребитель пятого поколения, разрабатываемый Россией в рамках программы ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации).
Су-57
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Су-57 — истребитель пятого поколения, разрабатываемый Россией в рамках программы ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации).
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