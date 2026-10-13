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Царьград

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У мыса Плака в Крыму обнаружили древние якоря и фрагменты судов

У мыса Плака в Крыму обнаружили древние якоря и фрагменты судов

Подводная экспедиция под руководством исследователя и участника специальной военной операции Сергея Иванова обнаружила древние якоря на корабельной стоянке возле мыса Плака в Крыму.

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