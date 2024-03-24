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Певица Слава ревет второй день подряд

Певица Слава призналась, что не может найти спокойствие. Артистка, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, разместила в своем микроблоге видеообращение, в котором почтила память погибших от рук террористов в «Крокус Сити Холле».

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