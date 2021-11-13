smi.today

1 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина
    Анекдот в тему. Зашел хохол к соседу в гости и говорит: Что-то у тебя сосед дерьмом в хате несет? Да то ж  невестка о...В МИД Британии об...
  • Evgenija Palette
    Эх, надежды не оправдались. Всё это и было рассчитано на пенсионеров. А они, хитрые, скрываются... Никто не хочет лез...Юрист оценила, ка...
  • Виктор Ершов
    Много вековая традиция взаимодействия, магометанства, а затем ислама свидетелствует о гдубинных корнях духовности  пр...Тюркский совет вы...

На Украине почти четверть граждан не вакцинировались от COVID-19 — соцопрос

На Украине почти четверть граждан не вакцинировались от COVID-19 — соцопрос

Количество граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением свыше 50 тысяч человек и прошедших вакцинацию от COVID-19, составляет 55%, сообщает социологическая компания Gradus Research, передает портал «Украина24».

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх