На Украине почти четверть граждан не вакцинировались от COVID-19 — соцопрос

Количество граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением свыше 50 тысяч человек и прошедших вакцинацию от COVID-19, составляет 55%, сообщает социологическая компания Gradus Research, передает портал «Украина24».
Количество граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением свыше 50 тысяч человек и прошедших вакцинацию от COVID-19, составляет 55%, сообщает социологическая компания Gradus Research, передает портал «Украина24».
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