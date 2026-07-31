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Ярославский Вестник

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МТПП предложила провести очередной этап программы «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва

МТПП предложила провести очередной этап программы «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва

31 июля на заседании Правления Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) было принято единогласное решение обратиться в Правительство Москвы с инициативой о проведении очередного, 11-го по счету, этапа программы «Миллион призов».

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