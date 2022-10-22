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Казахстанец Мусадилов одержал 14 победу в профи

Казахстанский боксер Серик Мусадилов выступил в рамках вечера бокса в в Флорида, США. Соперником Мусадилова стал мексиканец Хавьер Гомес Руэда.

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