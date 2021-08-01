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Субъекты РФ. Всероссийская акция, посвященная Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Субъекты РФ. Всероссийская акция, посвященная Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

1 августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Региональные отделения Российского военно-исторического общества проведут в этот день ряд памятных мероприятий в рамках Всероссийской акции.

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