После атаки БПЛА произошло возгорание на территории «Петербургского нефтяного терминала», 18 октября сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем канале в «Макс».
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