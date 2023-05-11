Бушар делит 7-е место с Житником по очкам (13) в большинстве в одном плей-офф среди защитников

Эван Бушар забросил победную шайбу в матче с «Вегасом» (4:1, 2-2) и был признан первой звездой. Игрок «Эдмонтона» набрал 13-е (4+9) очко в большинстве в одном Кубке Стэнли и вышел на 7-е место в истории среди защитников, догнав Дени Потвена (1982), Алексея Житника (1999) и Виктора Хедмана (2021).