В Москве изучают возможность отслеживать нарушение ПДД при езде на электросамокатах с помощью нейросети

В Москве изучают возможность фиксации нарушений правил дорожного движения при езде на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) с помощью камер на основе алгоритмов нейросети, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичной Госавтоинспекции Александра Быкова.
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