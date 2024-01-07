В Москве изучают возможность отслеживать нарушение ПДД при езде на электросамокатах с помощью нейросети

В Москве изучают возможность фиксации нарушений правил дорожного движения при езде на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) с помощью камер на основе алгоритмов нейросети, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичной Госавтоинспекции Александра Быкова.