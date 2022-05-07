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Фотоэкскурс по советским магазинам и рынкам

Фотоэкскурс по советским магазинам и рынкам

В Советском Союзе не было слова «шопинг». Это сегодня полки магазинов ломятся от изобилия, а покупки можно делать даже сидя дома на диване.

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